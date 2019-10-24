В Беларуси отрегулируют условия предоставления микрозаймов и возвратного лизинга для физлиц

Через полгода вступят в силу основные положения указа президента № 394 «О предоставлении и привлечении займов», принятого 23 октября. По мнению Нацбанка, указ направлен на снижение долговой нагрузки на пользователей микрозаймов.

Фото pixabay.com

Снижение долговой нагрузки, отмечает регулятор, будет обеспечено путем ограничения суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма.

При этом максимальный размер процентов за весь период использования денежных средств не может превышать двукратный размер основного долга, а неустойка (штраф, пеня) за нарушение условий договора — половину размера основного долга, сообщает БелаПАН .

Ограничение коснется всех договоров микрозайма, в том числе заключенных до момента вступления указа в силу.

Также будет ограничен спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физлицами. Мера принимается с целью исключения отдельных недобросовестных практик предоставления финансирования.

С момента вступления в силу указа № 394 предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения.

Нацбанк поясняет, что зачастую под видом договоров возвратного лизинга смартфонов и другой бытовой техники люди фактически получали деньги взаймы под завышенные процентные ставки. При этом сами граждане не были проинформированы о сути заключаемых договоров.

Документом также установлены требования к рекламной деятельности по предоставлению займов и микрозаймов. Как подчеркивают в Нацбанке, реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Данное требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на физических и иных юридических лиц, предоставляющих денежные средства взаем.