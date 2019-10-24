В Беларуси отрегулируют условия предоставления микрозаймов и возвратного лизинга для физлиц
Через полгода вступят в силу основные положения указа президента № 394 «О предоставлении и привлечении займов», принятого 23 октября. По мнению Нацбанка, указ направлен на снижение долговой нагрузки на пользователей микрозаймов.
При этом максимальный размер процентов за весь период использования денежных средств не может превышать двукратный размер основного долга, а неустойка (штраф, пеня) за нарушение условий договора — половину размера основного долга, сообщает
Ограничение коснется всех договоров микрозайма, в том числе заключенных до момента вступления указа в силу.
Также будет ограничен спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физлицами. Мера принимается с целью исключения отдельных недобросовестных практик предоставления финансирования.
С момента вступления в силу указа № 394 предметом возвратного лизинга смогут выступать только транспортные средства и жилые помещения.
Нацбанк поясняет, что зачастую под видом договоров возвратного лизинга смартфонов и другой бытовой техники люди фактически получали деньги взаймы под завышенные процентные ставки. При этом сами граждане не были проинформированы о сути заключаемых договоров.
Документом также установлены требования к рекламной деятельности по предоставлению займов и микрозаймов. Как подчеркивают в Нацбанке, реклама должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой ими деятельности. Данное требование распространяется как на организации, включенные в реестр микрофинансовых организаций, так и на физических и иных юридических лиц, предоставляющих денежные средства взаем.