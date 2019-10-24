Средняя зарплата в Беларуси снижается второй месяц подряд

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в сентябре по сравнению с августом снизилась на 9,3 рубля, или 0,8%, и составила 1108,5 рубля. Таким образом, зарплата уменьшается второй месяц подряд после двухмесячного роста.

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го увеличилась на 8,6%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1516,2 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 930,9 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 971,3 рубля, в Витебской — 945,5 рубля, Гомельской — 995,7 рубля, Гродненской — 960,7 рубля, Минской — 1117,3 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в сентябре 2019 года она составила 4099,8 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 597,1 рубля. Таким образом, в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в 6,9 раза больше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в сентябре 2019 года составил 3111,7 рубля (в том числе у работников пассажирского транспорта — 3311,5 рубля, грузового — 1752,4 рубля); работники горнодобывающей промышленности — 1820,7; нефтепереработки — 1829,7; инженеры-проектировщики — 1800,3; работники телекоммуникационной отрасли — 1740,7; химической промышленности — 1704; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1623,3; работники головных организаций — 1582,1; ученые — 1574,9; финансисты и страховщики — 1551,9; оптовики — 1462,5; геологи и картографы — 1413,7 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 679 и 665 рублей, работников библиотек, музеев, архивов — 646,1 рубля.

Средняя сентябрьская зарплата работников транспортной сферы составила 1127,8 рубля, промышленности — 1174,4 рубля, строительства — 1297,9 рубля, розничной торговли — 907,6 рубля, здравоохранения — 935,7 рубля, образования — 802,6 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 837,4 рубля.

Выступая в апреле с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достигнут уровень около 500 долларов средней зарплаты в месяц. «Хорошо, если когда-то у нас зарплата будет одна тысяча долларов при той социальной корзине, социальной защищенности, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства, не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий», — подчеркнул он.