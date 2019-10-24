Алжирцы пытались незаконно пересечь границу с Польшей

В Беловежской пуще, вблизи белорусско-польской границы, пограничники задержали четверых граждан Алжира. Приблизившись к пограничной полосе, они преодолели сигнализационный комплекс и двигались в направлении границы.

Установлено, что мужчины являются членами клуба карате «Скорпионы» и прибыли в Беларусь для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Однако они поехали в Брест, а не в Гомель, где и проводились соревнования, сообщает пресс-служба ГПК РБ.

Обнаружив преследование, алжирцы пытались скрыться, но были задержаны.

В настоящее время мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения Государственной границы. В ближайшее время они будут депортированы за собственный счет с запретом въезда на территорию Беларуси сроком на 5 лет.

Фото: ГПК РБ