Алжирцы пытались незаконно пересечь границу с Польшей
В Беловежской пуще, вблизи белорусско-польской границы, пограничники задержали четверых граждан Алжира. Приблизившись к пограничной полосе, они преодолели сигнализационный комплекс и двигались в направлении границы.
Установлено, что мужчины являются членами клуба карате «Скорпионы» и прибыли в Беларусь для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Однако они поехали в Брест, а не в Гомель, где и проводились соревнования,
Обнаружив преследование, алжирцы пытались скрыться, но были задержаны.
В настоящее время мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения Государственной границы. В ближайшее время они будут депортированы за собственный счет с запретом въезда на территорию Беларуси сроком на 5 лет.
Фото: ГПК РБ