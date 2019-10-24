Ученые доказали связь соли и слабоумия

В Национальном Институте неврологических расстройств и инсульта ученые обнаружили новую опасность соли.

Специалисты узнали, что высокое потребление соли вызывает когнитивные нарушения вплоть до деменции, сообщает EurekAlert .

Были проведены исследования на мышах, которые употребляли в пищу много натрия. У них начали проявляться симптомы слабоумия. Соль стала причиной негативных изменений в кишечнике, и уменьшению притока крови к мозгу.

При детальном исследовании оказалось, что нарушения возникли из-за накопления тау-белка. Когда ученые заблокировали ген, кодирующий тау-белок, солевая диета больше не вызывала слабоумие.