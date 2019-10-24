В Нур-Султане открыли комплекс зданий посольства Беларуси

Участок для строительства новых зданий белорусской дипмиссии в казахстанской столице был предоставлен в 2012 году на условиях долгосрочной аренды — на 49 лет. Аналогичную по площади территорию Беларусь выделила Казахстану в Минске.

Комплекс состоит из административного здания, жилого дома на десять квартир и с двумя гостиничными номерами, подземного паркинга и резиденции посла, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Белорусское посольство расположено на проспекте Кошкарбаева в так называемом дипломатическом квартале, где находятся дипмиссии США, Республики Корея, резиденция российского посла. Здесь также строятся диппредставительства Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана.

«Этот комплекс становится символом долгосрочного и стратегического сотрудничества между нашими странами. Мы искренне ценим то внимание, которое в Казахстане уделяется развитию отношений с Беларусью», — заявил на открытии зданий посольства первый вице-премьер белорусского правительства Александр Турчин.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр в свою очередь назвал открытие комплекса зданий дипмиссии важной вехой в истории развития многогранного белорусско-казахстанского диалога. «Островок белорусской земли в Казахстане станет местом, где будут раскрываться новые возможности для наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних отношений», — заявил он.