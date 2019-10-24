Группа матерей осужденных по антинаркотической статье УК встретилась с главой Администрации президента

На прием к Наталье Кочановой пригласили 11 человек, представляющих инициативу «Дети 328», которая объединяет матерей несовершеннолетних осужденных, инициативу «Пикет 328», активистки которой добиваются справедливых приговоров для своих детей, а также движение «Матери 328».

Представительница инициативы «Дети 328» Светлана, пожелавшая не называть свою фамилию, сообщила БелаПАН, что встреча длилась около двух часов.

«Мы рассказали о проблемах, с которыми столкнулись, — сказала собеседница. — Мы попытались убедить Наталью Ивановну в том, что к детям слишком жестко относятся, что они не заслуживают таких наказаний, к которым их приговаривают. На самом деле преступления не соответствуют тем срокам, которые им дают. Она согласилась с нами в этом, поддержала нас».

«Потом мы рассказали о том, что суды при вынесении решений опираются на устаревшие и неактуальные постановления пленумов Верховного суда 2002 и 2003 годов. Мы попросили ее рекомендовать судам изменить свою политику, а Верховному суду созвать новый пленум, чтобы прописать в новом постановлении рекомендации судам для пересмотра дел осужденных по ст. 328 в сторону смягчения. Ей понравилась эта идея, она сказала, что будет работать над этим», — отметила активистка инициативы «Дети 328».

Кроме того, по словам Светланы, на встрече было заявлено, что в последнее время много людей осуждают по ч. 4 — одной из самых суровых частей ст. 328. «Такая проблема и у детей, и у взрослых, — сказала она. — Приводились аргументы, что такого в нашей стране не должно быть. Если непредвзято прочитать статью 328, то станет ясно, что ч. 3 и 4 относятся к организаторам групп, создателям по-настоящему наркобизнеса, тем, у кого есть собственный магазин, лаборатория для масштабного производства наркотиков. А у нас получается, что по этим частям квалифицируют действия людей, которые фактически являются потребителями, либо закладчиков».

В свете недавних заявлений главы наркоконтроля МВД Геннадия Казакевича о том, что в этом году планируется амнистировать всех несовершеннолетних, осужденных за незаконный оборот наркотиков, матери передали Кочановой данные около 40 детей, из которых немногим менее половины «не попали под амнистию из-за того, что осуждены по 4-й части или из-за статуса злостного нарушителя». «Она взяла нашу таблицу, сказала, что будет ее демонстрировать. Если я правильно ее поняла, буквально завтра будет проходить совещание с правоохранительными органами, где все вопросы, которые мы сегодня поднимали, будет им озвучивать», — подчеркнула активистка инициативы.

По словам Светланы, из-за нехватки времени матери не смогли рассказать обо всех своих проблемах и встреча закончилась фактически без подведения итогов. Тем не менее встречу с главой Администрации президента они оценивают, «скорее, положительно».

«Мы остались довольны тем, что она начинает все больше и больше вникать в нашу проблему и соглашаться с нами, больше понимать, о чем мы говорим. Когда с тобой соглашаются и понимают, что проблема есть, это шанс, что ей займутся, начнут решать», — подытожила собеседница.