Против евроинтеграции Северной Македонии и Албании выступили три государства ЕС

Европарламент назвал ошибкой неспособность достичь консенсуса по членству в ЕС этих стран, говорится на его официальном сайте.

«Депутаты выражают сожаление по поводу действий Франции, Дании и Нидерландов, которые заблокировали это решение, и констатируют, что Албания и Северная Македония приняли существенные усилия в течение нескольких прошлых лет, и смогли выполнить условия ЕС для начала переговоров о членстве», — говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

Парламент подчеркнул, что это вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам.