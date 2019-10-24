Против евроинтеграции Северной Македонии и Албании выступили три государства ЕС

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Европарламент назвал ошибкой неспособность достичь консенсуса по членству в ЕС этих стран, говорится на его официальном сайте.


ЕС не смог начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

«Депутаты выражают сожаление по поводу действий Франции, Дании и Нидерландов, которые заблокировали это решение, и констатируют, что Албания и Северная Македония приняли существенные усилия в течение нескольких прошлых лет, и смогли выполнить условия ЕС для начала переговоров о членстве», — говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

Парламент подчеркнул, что это вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам.
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Тэги: Северная Македония Албания евроинтеграция Город: Страсбург

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