Глава Госдумы покинул зал на конференции ПАСЕ во время речи спикера Сейма Литвы

Во время выступления председателя литовского парламента Виктораса Пранцкетиса в Страсбурге, зал покинули председатель Госдумы Вячеслав Володин и основная часть делегации России.

Викторас Пранцкетис. Фото: delfi.lt

«Председатель начал выступление, и, когда были затронуты вопросы санкций в отношении государств, которые не соблюдают стандарты прав человека, о нелегальных электростанциях, об оккупациях, часть членов российской делегации просто встали и покинули зал. Среди них был и председатель Думы В. Володин», — сообщила BNS глава секретариата спикера Сейма Гинтаре Жукайте, находящаяся в Страсбурге в составе литовской делегации.

Пранцкетис отметил, что применение двойных стандартов к странам, которые перестали соблюдать принципы демократии и защиты прав человека, нельзя игнорировать.

«Мы позитивно оцениваем то, что права граждан России и далее могут обеспечиваться на основании Европейской конвенции о правах человека. Однако одновременно мы видим и негативные последствия решения ПАСЕ о безусловном возврате России в ПАСЕ. Причины, по которым она была исключена, не устранены», — сказал глава литовского парламента.

По его словам, представители российских властей трактуют упомянуто решение как первый шаг к признанию Крыма частью России и к отмене санкций в отношении России. Однако делегация Литвы в ПАСЕ вместе с парламентариями других стран готова привлечь все возможные инструменты для того, чтобы добиться ответственности России за нарушения международного права, акцентировал Пранцкетис.