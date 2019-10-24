Ученые определили, почему одни люди могут спать меньше других

Нейробиологи из Университета Южной Калифорнии в Сан-Франциско обнаружили ген, который позволяет людям спать мало без вреда для здоровья.

Ученые исследовали организмы отца и сына, которые спят всего по 4-5 часов в сутки, и при этом у них нет никаких негативных физических и когнитивных эффектов, сообщает naked-science.ru .

Оказалось, что дело в гене NPSR1, который кодирует белок, имеющий непосредственное отношение к регуляции сна и бодрствования. Сообщается, что этот ген встречается лишь у одного из четырех миллионов человек.

«NPSR1 не только способствует короткому сну, но и предотвращает проблемы с памятью, которые обычно становятся результатом депривации сна. Это первый обнаруженный ген, который защищает от одного из многих неблагоприятных последствий нехватки сна», — пишут авторы исследования.

В перспективе, открытие этого гена может помочь в лечении нарушений сна посредством создания медицинских препаратов на его основе.