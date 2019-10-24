Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш»

Мэрия отказала националистам в проведении акции 4 ноября в Люблино.

В комитете «Нация и свобода» сообщили, что власти не предлагали организаторам альтернативных маршрутов, указано на rmarsh.info .

Оргкомитет планирует продолжить переговоры с мэрией. В понедельник, 28 октября, отказ будет обжалован в Пресненском районном суде.

Шествие «Русский марш» — это ежегодная акция русских националистов, которая проходит в День народного единства в крупных городах России под имперскими черно-желто-белыми флагами.