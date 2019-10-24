В Орше реализуют пилотный технологический проект «Умный город»

Соответствующее соглашение заключили во время XVI международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ».

Василий Матюшевский

Участниками соглашения стали «Банк БелВЭБ», АО «Российский экспортный центр», Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», ООО «ВЭБ Технологии», «Белэнерго», Оршанский райисполком, Ассоциация белорусских банков, Научно-технологическая ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса» и Белорусский офис ООО «ГРАТА Интернэшнл БиУай», сообщили в пресс-службе «Банка БелВЭБ».

В рамках соглашения предусматривается внедрение на дорожной сети технологий интеллектуальных транспортных систем нового типа, включая инфраструктуру V2x (взаимодействия автомобиля с автомобилем, автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими участниками дорожного движения), автоматизированной системы управления дорожным движением, цифровой модели дороги, а также подсистем, в том числе обеспечивающих эксплуатацию высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств.

Обращаясь к участникам секции «Умный город» форума «БАНКИТ», председатель правления «Банка БелВЭБ» Василий Матюшевский отметил актуальность внедрения цифровых технологий в городскую инфраструктуру. По его словам, финансовые институты и игроки рынка IT-технологий сегодня становятся драйверами изменений в наших городах, являются основными заказчиками для изменений инфраструктуры, формируют заявку на проектирование экосистемы «умных городов».

В основу соглашения о намерениях по сотрудничеству легли положения постановления Совмина № 58 «Об утверждении комплекса мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года».