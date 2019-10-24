Делегация МИД прибыла в Албанию на конференцию ОБСЕ

Замминистра иностранных дел Олег Кравченко 24-25 октября принимает участие в Средиземноморской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Фото: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД, в своем выступлении в Тиране Кравченко отметил ключевую роль ОБСЕ в обеспечении региональной безопасности, в том числе в контексте противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция и торговля людьми, акцентировал важность поддержания экономического роста и коннективности.

Представитель Беларуси встретился с албанским коллегой, заместителем министра иностранных и европейских дел Албании Этьеном Джафаем. Политики обсудили сотрудничество двух стран в контексте албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году.