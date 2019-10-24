Министерство ЖКХ разрешило заключать договора на белорусском языке

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило изменения в закон «О защите прав потребителей ЖКУ».

Этими изменениями предусмотрена возможность потребителям самостоятельно выбирать на каком языке — белорусском или русском — заключать договор. Перевод будет осуществляться исполнителем жилищно-коммунальных услуг. Такой ответ получил юрист, представитель гражданской инициативы «Умовы для мовы» Игорь Случак.

Он разработал изменения в нормативные акты, регулирующие деятельность министерства ЖКХ. Изменения касались создания возможности заключения договоров на оказание коммунальных услуг по-белорусски, поскольку действующее законодательство позволяло составлять только русскоязычные договора.

«Это дискриминировало по языковому признаку белорусскоязычных граждан. Более ста сторонников гражданской инициативы "Умовы для мовы" отправили в министерство индивидуальные обращения с этими предложениями, и это дало результат», — прокомментировал Случак.