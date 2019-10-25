Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» и другие результаты Лиги Европы
Хозяева пропустили на 2-й минуте: Штаге головой сбросил под удар Сотириу, а тот ударил под перекладину.
Киевской команде удалось забить в начале второго тайма, когда Шабанов опередил защитников и головой пробил в ближный угол после навеса Цыганкова со штрафного.
У соперников по пять очков и они лидируют в группе В. В параллельном матче «Мальме» (4 очка) со счетом 2:1 победил «Лугано», у которого четвертая строчка и один пункт.
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Группа A
«Карабах» — АПОЭЛ — 2:2
Группа C
«Трабзонспор» — «Краснодар» — 0:2
Группа D
ПСВ — ЛАСК — 0:0
Группа E
«Ренн» — ЧФР — 0:1
Группа F
«Арсенал» (Лондон) — «Витория Гимарайнш» — 3:2
Группа G
«Порту» — «Рейнджерс» — 1:1
Группа H
ЦСКА (Москва) — «Ференцварош» — 0:1
Группа I
«Сент-Этьен» — «Александрия» — 1:1
Группа J
«Рома» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 1:1
Группа K
«Бешикташ» — «Брага» — 1:2
Группа L
«Партизан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1