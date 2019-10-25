Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» и другие результаты Лиги Европы

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Хозяева пропустили на 2-й минуте: Штаге головой сбросил под удар Сотириу, а тот ударил под перекладину.

Киевской команде удалось забить в начале второго тайма, когда Шабанов опередил защитников и головой пробил в ближный угол после навеса Цыганкова со штрафного.

У соперников по пять очков и они лидируют в группе В. В параллельном матче «Мальме» (4 очка) со счетом 2:1 победил «Лугано», у которого четвертая строчка и один пункт.

Группа A

«Карабах» — АПОЭЛ — 2:2

«Севилья» — «Дюделанж» — 3:0

Группа C

«Трабзонспор» — «Краснодар» — 0:2

«Хетафе» — «Базель» — 0:1

Группа D

ПСВ — ЛАСК — 0:0

«Спортинг» — «Русенборг» — 1:0

Группа E

«Ренн» — ЧФР — 0:1

«Селтик» — «Лацио» — 2:1

Группа F

«Арсенал» (Лондон) — «Витория Гимарайнш» — 3:2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Стандард» — 2:1

Группа G

«Порту» — «Рейнджерс» — 1:1

«Янг Бойз» — «Фейеноорд» — 2:0

Группа H

ЦСКА (Москва) — «Ференцварош» — 0:1

«Лудогорец» — «Эспаньол» — 0:1

Группа I

«Сент-Этьен» — «Александрия» — 1:1

«Гент» — «Вольфсбург» — 2:2

Группа J

«Рома» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 1:1

«Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг» — 1:0

Группа K

«Бешикташ» — «Брага» — 1:2

«Слован» (Братислава) — «Вулверхэмптон» — 1:2

Группа L

«Партизан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1

АЗ — «Астана» — 6:0.

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Тэги: ФК Динамо-Киев ФК Копенгаген Лига Европы Город: Киев

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