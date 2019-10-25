Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» и другие результаты Лиги Европы

Хозяева пропустили на 2-й минуте: Штаге головой сбросил под удар Сотириу, а тот ударил под перекладину.

Киевской команде удалось забить в начале второго тайма, когда Шабанов опередил защитников и головой пробил в ближный угол после навеса Цыганкова со штрафного.

У соперников по пять очков и они лидируют в группе В. В параллельном матче «Мальме» (4 очка) со счетом 2:1 победил «Лугано», у которого четвертая строчка и один пункт.