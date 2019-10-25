Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

/ Общество
Просмотров: 893

Белковая пища помогает регулировать уровень сахара в крови по утрам.


Диетологи назвали самые полезные для здоровья орехи

Желающим похудеть надо чаще устраивать белковый завтрак. Он также поможет регулировать уровень глюкозы в крови по утрам. Об этом заявила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, пишет Daily Mail.

По ее словам, оптимальным вариантом является яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. К такому завтраку полезно добавлять богатые клетчаткой продукты, например, отруби.

Также привычкой должно стать ежедневное потребление по утрам 300-500 мл воды. Среди других полезных утренних напитков — зеленый и травяной чаи.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЗОЖ здоровье белок похудение Персона: Сьюзи Баррелл

Другие материалы на эту тему:

YoPRO Fitness Day. Минчан приглашают на бесплатные тренировки

YoPRO Fitness Day. Минчан приглашают на бесплатные тренировки

Фотофакт. Более сотни человек пробежали вокруг Комсомольского озера

Фотофакт. Более сотни человек пробежали вокруг Комсомольского озера

Все куда-то убежали. Как прошел рекордный Минский полумарафон

Все куда-то убежали. Как прошел рекордный Минский полумарафон

Сотни красавиц и переодетые мужчины провели велозаезд в центре Минска

Сотни красавиц и переодетые мужчины провели велозаезд в центре Минска