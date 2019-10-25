Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

Белковая пища помогает регулировать уровень сахара в крови по утрам.

Желающим похудеть надо чаще устраивать белковый завтрак. Он также поможет регулировать уровень глюкозы в крови по утрам. Об этом заявила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, пишет Daily Mail .

По ее словам, оптимальным вариантом является яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. К такому завтраку полезно добавлять богатые клетчаткой продукты, например, отруби.

Также привычкой должно стать ежедневное потребление по утрам 300-500 мл воды. Среди других полезных утренних напитков — зеленый и травяной чаи.