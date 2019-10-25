В работе «Фейсбука» и «Инстаграма» произошли сбои

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У 45% пользователей Facebook не обновляется новостная лента, 19% не могут войти в свой аккаунт, у 34% полностью не работает соцсеть.

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе этих двух социальных сетей. По данным сервиса Downdetector, сбои начались ночью 25 октября.

Так, 83% пользователей Instagram не могут посмотреть ленту новостей, у 7% не открываются сторис, у 9% не работает веб-сайт.

Facebook не работает у жителей США, Канады, Кубы. На неполадки в Instagram жалуются в США, Великобритании, Португалии, Германии, Польше, на Кубе и в России.
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Тэги: Facebook Instagram сбой

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