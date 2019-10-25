Бундестаг отклонил предложения оппозиции снять санкции с России

Большинство депутатов парламента отклонило предложения «Левой партии» и партии «Альтернатива для Германии» по изменению политики в отношении России.

Как сообщает DW , проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией — нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, только АдГ воздержалась.

Документ «правых» под названием «За новую политику в отношении России — сотрудничество вместо конфронтации» также был отклонен.

В своем документе «Левая партия» призвала правительство Германии провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их».

Депутаты от АдГ требовали расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов, развития молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В партии полагают, что в рамках ОБСЕ следует разработать совместный договор о безопасности.