Соглашение о поставках нефти в Беларусь из Казахстана сегодня подписано не будет

Беларусь и Казахстан согласовали текст соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов, однако сегодня в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко документ подписан не будет.

Об этом 25 октября сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном, текст. Можно сказать, что 100% согласовали», — сообщил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что соглашение может быть подписано в ходе визита в Казахстан президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибыл в Нур-Султан 24 октября.

Однако, отметил Бозумбаев, сегодня соглашение не будет подписано, потому что «сначала необходимо провести внутригосударственные процедуры».

В тексте соглашения также отсутствуют конкретные объемы будущих поставок.

«В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться», — добавил Бозумбаев.