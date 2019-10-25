Соглашение о поставках нефти в Беларусь из Казахстана сегодня подписано не будет

/ Экономика
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Беларусь и Казахстан согласовали текст соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов, однако сегодня в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко документ подписан не будет.

Об этом 25 октября сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Да, мы согласовали основные параметры по соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов. Согласовали соглашение, в основном, текст. Можно сказать, что 100% согласовали», — сообщил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что соглашение может быть подписано в ходе визита в Казахстан президента Беларуси Александра Лукашенко, который прибыл в Нур-Султан 24 октября.

Однако, отметил Бозумбаев, сегодня соглашение не будет подписано, потому что «сначала необходимо провести внутригосударственные процедуры».

В тексте соглашения также отсутствуют конкретные объемы будущих поставок.

«В соглашении не будет объемов, будут правила, условия, как это будет делаться», — добавил Бозумбаев.

По его словам, белорусская сторона согласилась не заниматься реэкспортом казахстанской нефти и нефтепродуктов, сообщает vlast.kz.
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Тэги: Беларусь-Казахстан поставки нефти Персона: Канат Бозумбаев Александр Лукашенко

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