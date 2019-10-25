В Нур-Султане проходят переговоры Лукашенко и Токаева

Президенты Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев встретились утром 25 октября в резиденции «Акорда».

Фото: president.gov.by

Переговорам по протоколу предшествовала официальная встреча главы белорусского государства. Она прошла в зале торжественных церемоний с участием роты почетного караула и президентского оркестра, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

«Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми, это создает новые возможности для нас и сейчас. Во всем, что мы производим, нуждается наш дружественный Казахстан. Что производите вы, мы готовы покупать с большим удовольствием. Сложилась хорошая перспектива. Существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит», — заявил Лукашенко на переговорах в узком формате.

Токаев в свою очередь подчеркнул, что визит белорусского лидера — возможность подтвердить абсолютно дружественный характер взаимоотношений между странами, придать серьезный импульс деловому сотрудничеству.

Переговоры пройдут сперва в узком, а затем в расширенном формате.