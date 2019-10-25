Три дня в воздухе Новополоцка фиксировали повышенное содержание твердых частиц

С 17 по 19 октября в Новополоцке было превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц до 1,4 раза.

В эти дни на территории Беларуси наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе — отсутствие атмосферных осадков, слабый ветер, штиль, туман, дымка, отмечает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Замеры проводились на Молодежной улице в районе дома № 135. 17 октября концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 1,2 ПДК, 18 октября — 1,2 ПДК, а 19 октября — 1,4 ПДК.

Кроме того, 17 октября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида в 1,1 раза.