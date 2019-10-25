Под Борисовом испытали противотанковую управляемую ракету

/ Общество
Просмотров: 237

На полигоне успешно взорвали бронированный объект.

Фото: Министерство обороны

По сообщению пресс-службы Минобороны, в результате модернизации ракета 9М113М получила усиленный кумулятивный заряд, возможность гарантированно преодолевать динамическую защиту и повышенную бронепробиваемость — она выросла с 250 мм до 375 мм брони.

9М113М — ракета противотанкового ракетного комплекса второго поколения «Конкурс», которая может поражать бронетанковую технику, укрепленные огневые точки, подвижные и неподвижные наземные цели и низколетящие вертолеты. Дальность поражения — до четырех километров.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минобороны испытания полигон Город: Борисов

Другие материалы на эту тему:

Вину не признал. Бывшего руководителя военной медицины посадили на 9 лет

Вину не признал. Бывшего руководителя военной медицины посадили на 9 лет

Вынесен приговор по делу о закупках топлива для Министерства обороны

Вынесен приговор по делу о закупках топлива для Министерства обороны

Отстранен от должности командир части в Печах, где погиб рядовой

Отстранен от должности командир части в Печах, где погиб рядовой

Беларусь поменяла вектор военного строительства

Беларусь поменяла вектор военного строительства