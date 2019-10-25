Одному из старейших телекоммуникационных бизнесов Беларуси угрожает банкротство

В минском суде начали рассматривать дело о банкротстве компании НТ ООО «Связьинформсервис», в отношении которой действует 145 исполнительных производств.

Дело «Связьинформсервиса» рассматривается в Экономическом суде Минска. Инициатором иска стала компания -кредитор «БелТехСвязьДеталь Мн». Ее заявление поддержал другой кредитор «Связьинформсервиса» — Минское городское управление Фонда социальной защиты населения, сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Задолженность компании только перед Фондом соцзащиты составляет около 100 тыс. рублей. Всего в отношении должника возбуждено 145 исполнительных производств по заявлениям различных взыскателей, а сумма остатка задолженности перед ними составляет около 1,65 млн рублей, свыше 285 тыс. долларов и 360 тыс. евро.

Представитель ответчика в суд не явился и не представил доказательства, опровергающие доводы кредитора о наличии у него устойчивой неплатежеспособности.

Компания «Связьинформсервис» — один из старейших и некогда крупнейших игроков на телекоммуникационном рынке страны. Долгое время была ключевым партнером Siemens на белорусском рынке. В 2014 году ее основатель Владимир Лахтенков вошел в число финалистов конкурса «Предприниматель года».