Семь пассажиров маршрутки Мозырь — Минск пострадали в ДТП

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Водитель маршрутного такси не заметил в тумане остановившийся седельный тягач и врезался в него.

По сообщению пресс-службы МВД, ДТП произошло утром 25 октября на 49-м км автодороги М5 Минск — Гомель.

Водитель седельного тягача с полуприцепом MAN остановился перед обозначенным пешеходным переходом, пропуская людей. В попутном направлении ехал микроавтобус с 16 пассажирами. Из-за сильного тумана водитель маршрутки не заметил грузовик и совершил с ним столкновение.

Предварительно, травмы получили водитель маршрутки и семь пассажиров.
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Тэги: ДТП маршрутное такси Город: Марьина Горка

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