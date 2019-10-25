Гродненский студент умер от молниеносной формы менингита

Учащийся Гродненского государственного университета скончался от менингококковой инфекции.

По информации «Гродненской правды» , 18-летний парень поступил в больницу днем 24 октября в состоянии септического шока. Реанимировали парня 55 минут, но спасти его не удалось.

Ожидаются результаты экспертизы, но первоначальное подозрение на молниеносную форму менингококковой инфекции. При такой форме вероятность летального исхода составляет 80%. Причем смерть может наступить в течение всего нескольких часов.

В течение последних пяти лет в областной инфекционной больнице подобные случаи не регистрировались.

Специалисты говорят, что менингококк хоть и заразная болезнь, но во внешней среде вирус быстро погибает. Это значит, заразиться можно только при очень тесном контакте с носителем.