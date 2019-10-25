Лидер «J:Морс» дал концерт в родной школе в Пинске

Накануне большого юбилейного концерта к 20-летию «J:Морс», который состоится 2 ноября в Prime Hall, лидер группы Владимир Пугач навестил родной Пинск, где сыграл концерт для учеников и преподавателей гимназии № 2.

Именно здесь, в бывшей СШ № 5 Пинска, Владимир Пугач учился и начинал заниматься музыкой.

«Сегодня отыграл сольник в Пинске. В родной школе. Прямо в актовом зале, где выступал в последний раз в 1993 году. Эмоции зашкаливают!» — написал Владимир Пугач в своем Instagram.

На концерте присутствовала его классный руководитель Людмила Степановна Былинская, его учитель физики и бывший директор школы Игорь Абрамович Каролинский, который ушел на пенсию всего два года назад в 88 лет.