Экс-замглавы Минска Доморацкому сократили срок на пять лет

Суд приговорил бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы, он находится в СИЗО два с половиной года.

Экс-замглавы Минска и экс-начальник Главного управления потребительского рынка Андрей Доморацкий признан виновным по трем коррупционным статьям — получение взятки на сумму 2,5 тысячи долларов, злоупотребление властью и хищение — незаконная премия на сумму около тысячи долларов.

После апелляции в Минском городском суде срок сократили до 7 лет, отменили конфискацию имущества, сообщает TUT.by .

Прокурор просил оставить в силе назначенный срок — 12 лет лишения свободы, и штраф — около 40 тысяч долларов, но отменить конфискацию имущества.

В ходе апелляции адвокат Дмитрий Горячко заявил, что преступлений как таковых не было:

По мнению адвоката, Андрей Доморацкий не получал никакого незаконного вознаграждения от бизнесмена Дмитрия Володько в 2,5 тысячи долларов. «Это надо было доказать, но ни на следствии, ни в суде доказательств предоставлено не было [кроме слов бизнесмена Володько]. Доказательства в этом деле вообще можно разделить на три части: одна носит характер предположений, другая — суд сам их "нашел", а третья — не основаны на законе».