Лукашенко будет просить Россию разрешить транзит казахстанской нефти

Беларусь и Казахстан намерены провести с Россией консультации о транзите казахстанской нефти, заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

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«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По итогам переговоров в Нур-Султане стороны приняли совместное заявление.

«В качестве приоритетного направления определили дальнейшее развитие промышленной кооперации. Мы от простой торговли, которая у нас довольно широко представлена и развита, переходим к кооперационным связям. Сегодня здесь успешно функционируют совместные предприятия по сборке белорусской техники: комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане», — заявил Лукашенко.

Он пригласил Токаева посетить с официальным визитом Беларусь в 2020 году, чтобы проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений.