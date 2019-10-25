Инвалида-колясочника Евгения Шевко через суд зарегистрировали кандидатом в депутаты

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Председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко, которому было отказано в регистрации кандидатом в депутаты, оспорил решение в суде и выиграл. Он зарегистрирован по Купаловскому избирательному округу № 95, сообщает svaboda.org.

Как кандидат теперь Евгений Шевко будет участвовать в выборах депутатов в Палату представителей.


Дальше некуда. В парламент идет инвалид-колясочник

Ранее председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников получил отказ в регистрации, так как, по данным комиссии, некоторые подписи были недействительны — якобы люди, которые оставили за него подписи, не жили в Ленинском районе. Ему пришлось лично объехать их и подтвердить место жительства.

«Я обратился в суд, переписал себе все подписи, которые посчитали недействительными. По их информации, люди не проживают по своим адресам. У меня было пару дней, мы объехали по округе столько, сколько смогли. Мы просили людей сфотографировать документы, которые бы доказывали, что они там проживают. Мне нужно было доказать подлинность 11 подписей. Это удалось. Еще избирательная комиссия в одном случае доказывала, что неправильно написан паспортный номер: «ш» вместо «м». И человек, который это писал, доказал в суде, что это «м», а не «ш», — рассказал Евгений.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Евгений Шевко

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