Полиенко связал мягкость приговора с приближением президентских выборов

Минский городской суд приговорил Полиенко к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

«Приближаются президентские выборы, Александру Григорьевичу не нужны новые политические заключенные, он только-только начинает налаживать диалог с ЕС, это очевидно», — заявил журналистам анархист Дмитрий Полиенко после вынесения ему приговора.

Полиенко будет находиться под подпиской о невыезде. Наказание сокращается на год по амнистии. Анархисту назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Полиенко признан виновным в применении газового баллончика к соседу друга и осужден по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Обвинение запрашивало шесть лет лишения свободы, с учетом закона об амнистии — пять лет. Защита просила суд оправдать Полиенко в связи с отсутствием состава преступления.

По словам анархиста, он предполагал, что наказание будет связано с лишением свободы. «Если бы не ваша поддержка, мне бы в любом случае дали наказание, связанное с лишением свободы. Как я и говорил ранее, суд меня не оправдает никогда потому, что правосудие не работает, в Беларуси нет честных и справедливых судов», — заявил Полиенко.

Он также объяснил, почему пытался вскрыть себе вены перед первым судебным заседанием 17 октября: «Я дал понять суду, что намерен пойти на крайние меры. Делать суд закрытым было незаконно». Процесс в итоге прошел в открытом режиме. Подсудимый вину не признал.