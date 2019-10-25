Весной 2020 года станет больше регулярных авиарейсов между Стамбулом и Минском

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Весной будущего года увеличится частота регулярных рейсов между Беларусью и Турцией, сообщила посол Турции Кезбан Нилвана Дарама.

Дипломат отметила, что сейчас найти место в самолете по маршруту Стамбул — Минск становится все сложнее. Однако, по ее словам, есть хорошая новость: количество рейсов Стамбул — Минск с нынешних 12 увеличится до 14 в неделю, сообщает БелаПАН.

«Каждая из авиакомпаний, турецкий и белорусский перевозчики, будут выполнять по семь рейсов в неделю», — отметила Кезбан Нилвана Дарама. В перспективе планируется еще увеличить частоту авиарейсов между странами.

Посол Турции рассказала, что в 2018 году поток белорусских туристов в Турцию увеличился на 7% по отношению к 2017 году и составил 245 000 человек. «Конечно, мы отмечаем и рост интереса турецких туристов к посещению Беларуси. Тенденция роста радует, но пока цифры более скромные», — заметила она.
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Тэги: Беларусь-Турция авиаперелеты Персона: Кезбан Нилвана Дарама

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