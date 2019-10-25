Банк «Дабрабыт» запустил мгновенные платежи для бизнеса

Банк «Дабрабыт» предоставил доступ к национальной системе мгновенных платежей для бизнеса.

Система создана Национальным банком и позволяет принимать, обрабатывать и проводить мгновенные платежи в белорусских рублях. Воспользоваться сервисом могут клиенты банков-участников системы. Сервис в будущем будет работать круглосуточно, что позволяет не привязываться к банковскому дню.

Мгновенные платежи можно совершать через интернет-банк. Процедура такая же, как и при формировании обычного платежного поручения. Разве что при заполнении нужно указать признак «мгновенный».

Система работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации и пока только в рабочие дни (в частности, с 28 октября по 29 ноября — с 08:30 до 22:00). На этот период действуют льготные тарифы — 2,5 рубля за мгновенный платеж. Максимальная сумма одного поручения ограничена 100 тыс. рублей.