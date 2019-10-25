От «БелАЗа» до «Могилевлифтмаша»: Беларусь заключила с Казахстаном контракты на 75 млн долларов

24 октября на белорусско-казахстанском бизнес-форуме в Нур-Султане были заключены контракты на 75 млн долларов. Подписано 14 документов, в основном — в сфере машиностроения, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича.

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БелАЗ подписал соглашение о совместном производстве продукции с предприятием «АстанаБелазСервис К», «Гомсельмаш» и «Агромашхолдинг KZ» заключили соглашение о реализации продукции, холдинг «Бобруйскагромаш» договорился о поставках с компаниями «АгроБизнесКазахстан» и «Аксуат».

Минский тракторный завод подписал четыре соглашения о совместном производстве продукции — с товариществами «Казахстанская Агро Инновационная корпорация», «Торговый дом Белорусский трактор», «СемАЗ» и «Композит Групп Казахстан». Аналогичный договор заключил Минский автомобильный завод с HyundaiTransAuto, сообщает БелаПАН .

Также на бизнес-форуме подписаны соглашения в фармацевтической и продовольственной отраслях. Борисовский завод медицинских препаратов заключил контракт на поставку продукции с компанией «ЭМИТИ Интернешнл». Рогачевский молочно-консервный комбинат будет сбывать продукцию товариществу RPV-Trade.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в выступлении перед представителями официальных и деловых кругов двух государств отметил, что в Казахстане уже функционируют семь совместных сборочных производств белорусских машин и оборудования: комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и иной техники. Он добавил, что дополнительно ведется работа по созданию совместного предприятия по сборке лифтов и лифтового оборудования «Могилевлифтмаша».

В январе—августе нынешнего года товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 630 млн долларов. Основу белорусского экспорта сформировали поставки тракторов и седельных тягачей, молока и молочных продуктов, сливочного масла, сельскохозяйственной техники, говядины, мебели, грузовых автомобилей, сахара.

Из Казахстана импортируются нефтепродукты, нефтяные газы, каменный уголь, рельсы, хлопковое волокно, необработанный алюминий, семена льна. Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, и более 170 субъектов дилерской сети.

Первый вице-премьер сообщил, что белорусская сторона готова участвовать в инфраструктурных проектах в Казахстане, программах по обновлению пассажирской, коммунальной и карьерной техники.

По мнению Александра Турчина, также необходимо сконцентрироваться на тех сферах, которым Беларусь и Казахстан до этого уделяли мало внимания: туризм, логистика и особенно цифровые технологии.