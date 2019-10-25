Лукашенко: Беларусь и Казахстан будут поджимать Россию по поводу нефти

25 октября во время своего визита в Казахстан Александр Лукашенко встретился в Нур-Султане с Нурсултаном Назарбаевым. Во время беседы от отметил, что ЕАЭС очень нуждается в помощи первого президента Казахстана, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Нурсултан Назарбаев отметил, что как почетный председатель ЕАЭС планирует принять участие в следующем саммите союза, который состоится в декабре в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер заявил в ответ, что объединение «очень нуждается» в помощи первого президента Казахстана, который был инициатором создания ЕАЭС.

«Я в Армении заметил, что чего-то нам недостает, и говорю своим коллегам: надо срочно его звать. Вот и поступило общее приглашение, чтобы вы как почетный председатель нашего «ордена» присутствовали в Питере, и мы вспомнили старые времена, наметили перспективу, стратегию», — отметил Александр Лукашенко.

Во время встречи он рассказал о прошедших переговорах с Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнув, были достигнуты договоренности по всем вопросам из повестки дня.

Нурсултан Назарбаев согласился, что Беларуси и Казахстану надо наращивать сотрудничество и взаимную торговлю, поскольку «у нас есть что предложить друг другу». Политик отметил, что пространство ЕАЭС должно открывать дорогу, в том числе для развития двустороннего сотрудничества, а не строить препятствия.

«Конечно, это не дело. Мы хотим купить у вас, допустим, углеводороды, нефть, но не можем никак договориться. Мы решили, что с двух сторон будем поджимать наших союзников», — заявил Лукашенко, имея в виду нежелание России пропускать казахстанскую нефть через свои трубы.