В Забайкальском крае РФ солдат застрелил восьмерых и ранил троих сослуживцев

В поселке Горный Улетовского района Забайкальского края военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения, сообщил источник в оперативных службах региона информационному агентству «Чита.Ру» .

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25 октября информацию о происшествии подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.

Стрельбу открыл солдат срочной службы — он жив и взят под стражу. Его имя официально не раскрывается. Известно, что это военнослужащий ремонтно-технической базы.

Среди погибших есть солдаты-срочники, передает ТАСС.

Сообщается, что трагедия произошла при смене караула. Раненые госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

В министерстве обороны рассказали, что военный мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами и не связанного со службой.