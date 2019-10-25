Видеофакт. В Хойниках сотрудники милиции спасли мужчину при пожаре

В Хойниках загорелись хозяйственные постройки рядом с двухэтажным многоквартирным домом.

На ул. Советской находились участковый инспектор капитан милиции Мукан Бахтияров и помощник оперативного дежурного Хойникского РОВД старшина милиции Сергей Кливенчик.

Милиционеры увидели в проеме открытой двери одного из сараев, из которого шло основное пламя, лежащего человека. Они подхватили мужчину и оттащили от горящих построек.

На место прибыли сотрудники МЧС. Пострадавший, местный житель 1964 года рождения, в настоящее время госпитализирован.