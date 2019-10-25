Елена Анисим готовится внести в парламент законопроект о моратории на смертную казнь

Проект закона о моратории на смертную казнь и обоснование необходимости его принятия планируется подать в парламент в конце следующей недели, сообщила БелаПАН депутат Палаты представителей Елена Анисим, которая занимается этой темой.

Парламентарий Алена Анисим. Фото: БелаПАН

Парламентарий напомнила, что в сентябре она направляла законопроект и его обоснование для ознакомления в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и общественное объединение «Белорусский совет юристов».

«На сегодняшний день я получила ответы практически от всех заинтересованных лиц из числа тех, кому высылала документы, — сказала Анисим. — Ответы были в большинстве нейтральные. Некоторые органы написали, что вопрос не входит в их компетенцию, другие указали, что он вне плоскости их интересов и должен решаться на референдуме. Вместе с тем некоторые написали, что этот вопрос вполне может быть рассмотрен на уровне Палаты представителей».

Как отметила Анисим, после принятия новой редакции закона «О нормативных правовых актах» процедура внесения законопроектов еще более усложнилась. «Поэтому я соберу все полученные ответы, а потом мне понадобится подготовить еще некоторые необходимые документы. В конце следующей недели, думаю, подам проект в Палату представителей», — добавила депутат.

По ее мнению, законопроект «может быстро пройти на рассмотрение», но не исключено, что этот процесс «могут сильно забюрократизировать и отнести на более отдаленную перспективу». «В связи с тем, что сейчас идет избирательная кампания, предсказать что-то невозможно», — отметила Анисим.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

В середине июля Анисим направила законопроект для оценки в министерства юстиции и внутренних дел. В Минюсте ей ответили, что вопрос приостановки исполнения наказания в виде смертной казни в Беларуси «является дискуссионным», подчеркнув, что «именно парламент может стать основным местом для решения данного вопроса с учетом общественного мнения». В МВД на письмо парламентария ответили, что законопроект требует проработки с заинтересованными госорганами и изучения общественного мнения.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек.

Накануне Всемирного дня против смертной казни, который отмечается 10 октября, Евросоюз и Совет Европы в очередной раз призвали Беларусь «отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством».