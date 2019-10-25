Улетевшая в Иран орлица своими SMS разорила сибирских орнитологов

Сибирские орнитологи, которые отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, отсылающего текстовые сообщения, столкнулись с проблемой: одна из участвующих в проекте орлиц улетела в Иран, SMS-сообщения из которого стоят очень дорого, и таким образом потратила весь годовой бюджет раньше времени.

На снимке — орлица Жанна с братом; на спине у птицы GPS-GSM передатчик, видимая его часть — солнечная панель для зарядки аккумулятора. Фото: Центр реабилитации диких животных.

Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию «Закинь орлу на мобилку». Об этом пишет портал newsru.com со ссылкой на «Русскую службу BBC».

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников следит за миграцией степных орлов при помощи передатчиков, которые ежедневно присылают исследователям SMS-сообщения с их координатами. Задача исследования — отследить основные пути миграции степных орлов и выявить угрозы для них.

Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане. Однако в этом году несколько орлов вылетели из региона дешевых SMS-сообщений и вышли на связь уже в тех странах, где cообщения стоят дорого. Так, орлица из Хакасии Мин вылетела в Иран, где одно SMS-сообщение стоит 49 рублей. «Как только она вышла на связь, то началось. По семь тысяч рублей в день списывалось на ее смс. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора», — рассказывает член сети Елена Шнайдер.

Это привело к тому, что годовой бюджет, выделенный орлам на смс, закончился за 9,5 месяцев. Орлы присылают орнитологам сообщения со своими координатами каждый час в светлое время суток. Перевести же орлов на более редкие сигналы ради экономии невозможно.

Чтобы вернуть случайно потраченные орлицей средства, орнитологи экстренно объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». По состоянию на 25 октября, им удалось собрать около 100 тысяч рублей. Помимо Мин, в дорогостоящие страны также улетели орлы Син, Аман и Хакас.

По расчетам исследователей, до конца 2019 года орлы потратят еще 135 тысяч рублей.