В Гомеле пожилой дебошир сымитировал приступ эпилепсии и ударил фельдшера

В Гомеле прохожие вызвали милицию на пожилого мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который громко матерился, метался из стороны в сторону и попытался повредить стоявшие рядом автомобили.

Когда сотрудники милиции прибыли на место, он понял, что его хотят доставить в РОВД для выяснения и сымитировал приступ эпилепсии. Пришлось вызывать медиков, сообщает пресс-служба МВД Беларуси .

Первый заместитель начальника Центрального РОВД Гомеля Александр Малишевский отметил, что в итоге дебошир все равно был доставлен в райотдел — в машине скорой помощи он ударил кулаком в лицо фельдшера.

В камере ИВС 65-летний мужчина отрезвел и пояснил, что попросил вызвать скорую помощь в надежде избежать ответственности. Он также раскаялся в своем поведении и объяснил его алкогольным опьянением.

Однако правоохранительные органы возбудили уголовное дело за хулиганство.