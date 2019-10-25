Фотофакт. Солигорский тинейджер расплатился за покупку машины сувенирной купюрой

Житель Солигорска обратился в милицию и сообщил о том, что стал жертвой мошенничества при продаже автомобиля.

Фото: sk.gov.by

Как информирует Следственный комитет, к стоявшему возле своего «Рено» мужчине подошли двое молодых незнакомцев. Один из них проявил интерес к покупке у него машины. Поторговавшись, хозяин «Рено» согласился и получил от покупателя три купюры достоинством в 100 долларов США каждая. Молодые люди тотчас сели в приобретенную машину и уехали восвояси. Позже солигорчанин обнаружил, что одна из купюр — сувенирная.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).

Сотрудники милиции установили личность молодого человека, вручившего в счет оплаты за автомобиль сувенирную купюру — им оказался 16-летний учащийся колледжа.

Следователи разбираются в обстоятельствах происшедшего, после чего им будет дана окончательная правовая оценка.