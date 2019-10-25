Фотофакт. Солигорский тинейджер расплатился за покупку машины сувенирной купюрой
Житель Солигорска обратился в милицию и сообщил о том, что стал жертвой мошенничества при продаже автомобиля.
Как
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Сотрудники милиции установили личность молодого человека, вручившего в счет оплаты за автомобиль сувенирную купюру — им оказался 16-летний учащийся колледжа.
Следователи разбираются в обстоятельствах происшедшего, после чего им будет дана окончательная правовая оценка.