Раненых добивал контрольными выстрелами — подробности расстрела в Забайкалье

Воинская часть 54160, в которой 25 октября солдат расстрелял восьмерых сослуживцев, , расположена в закрытом поселке Горный Забайкальского края. Это ремонтно-техническая база, ранее относившаяся к военно-воздушным силам РФ.

Рамиль Шамсутдинов. Фото: Life Shot

Как сообщает телеграмм-канал Baza, подразделение относится к «особым» – секретным.

Солдат-срочник, устроивший бойню, прослужил в этой части всего четыре месяца. Во время пересменки в комплексе военной подготовки, расположенном на территории части, парень внезапно открыл огонь на поражение по своим сослуживцам.

Среди погибших — два офицера и два контрактника, личности остальных устанавливаются.

Своим жертвам солдат целился именно в голову. Семь человек погибли на месте, еще один позже скончался в госпитале. Двоих сейчас оперируют — у них огнестрельные ранения туловища и конечностей. По предварительным данным, убийца добивал контрольными выстрелами своих раненых сослуживцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемого задержали, им является 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов. Как сообщает Baza, он родом из села Вагай Тюменской области.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на источник в воинской части в поселке Горный, солдат-срочник заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у рядового на фоне личных проблем.

По словам родных, передает Life Shot, молодой человек совсем недавно звонил и рассказывал, что собирается остаться в армии — служить по контракту. На сослуживцев, вроде, не жаловался. А как-то раз просил перевести деньги на чужую банковскую карту. Якобы карточка самого Рамиля была заблокирована, а телефон сломан.

Как сообщил портал Life.ru, Шамсутдинов заявил, что применить оружие его вынудили неуставные отношения в части.