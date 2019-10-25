В доме по улице Богдановича загорелся электрощит. Спасена заблокированная в лифте женщина

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25 октября в Минске, по улице Богдановича,116, на четвертом этаже тринадцатиэтажного дома в электрощите загорелось электрооборудование и электропроводка. С третьего по девятый этаж распространялось сильное задымление.

Сотрудники МЧС спасли женщину 1954 года рождения из заблокированного между пятым и шестым этажом пассажирского лифта. Она не пострадала, сообщает МЧС Беларуси.

Из подъезда эвакуированы пять человек, из них один ребенок. Никто не пострадал.

В результате возгорания поврежден электрощит, тамбуры этажей закопчены. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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