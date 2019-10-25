Сергей Шойгу: Запад ведет кампанию по расколу братских отношений России и Беларуси

Приоритетами сотрудничества министерств обороны России и Беларуси должны стать развитие вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры.

Во время заседания совместной коллегии военных ведомств. Фото: mil.by

Как сообщает БелаПАН , об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 октября в Москве на совместной коллегии военных ведомств двух стран. Белорусскую делегацию возглавил министр обороны Андрей Равков.

«Республика Беларусь для нас ближайший сосед и надежный военный союзник, — цитирует Шойгу пресс-служба российского министерства. — Наши страны выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны».

По его словам, такой уровень партнерства позволяет «качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства». Шойгу отметил, что в условиях «непростой военно-политической обстановки» эффективное взаимодействие оборонных ведомств России и Беларуси «как никогда востребовано и актуально».

Российский министр считает, что в межгосударственных отношениях «становится нормой применение односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права», кроме того, «расширяются масштабы деятельности террористических группировок».

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по мнению российского министра, «ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире» и может спровоцировать «новую гонку вооружений» в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также обратил внимание на «наращивание боевого потенциала и военной активности» НАТО в Европе.

Запад, по словам Шойгу, «оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России». На этом фоне ведется «масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран».

«В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы «4 по 30» мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера», — заявил глава Минобороны РФ. В этих целях «наращивается потенциал наших войск, осуществляется их плановое перевооружение».

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщает о прошедшей совместной коллегии гораздо короче. На сайте ведомства сказано, что Равков и Шойгу утвердили план военного сотрудничества министерств на 2020 год, а также подписали план совместной коллегии на следующий год и соглашение о взаимном обмене геопространственной информацией.

Сообщается, что министры подвели итоги совместных оперативных учений «Щит Союза — 2019» и в целом проанализировали результаты двустороннего военного сотрудничества в этом году.

Стороны обсудили выполнение программ Союзного государства в области обороны, вопросы совершенствования объединенных военных систем, совместной охраны внешней границы СГ в воздушном пространстве, взаимодействия в области радиоэлектронной борьбы, а также подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.