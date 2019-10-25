В честь юной экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков

Новый вид жуков получил название в честь юной активистки движения за сохранение климата Земли Греты Тунберг. Хотя Nelloptodes gretae вряд ли можно назвать похожим на девочку из Швеции. Тело жука короче одного миллиметра. У него нет крыльев и глаз. Однако на голове есть две закрученные антенны.

Грета Тунберг. Фото: pikabu.ru

Как пишет УНИАН , ученый-энтомолог доктор Майкл Дерби выбрал имя для нового вида насекомых, потому что был «чрезвычайно впечатлен» кампанией шведской девушки. N. gretae впервые был обнаружен в Кении в 1960-х годах исследователем Уильямом Блоком, который пожертвовал свои образцы Музею естествоведения Лондона.

С того времени коллекция хранилась там. Изучая ее, Дерби наткнулся на неизвестный вид без имени. Назвав жука в честь Греты Тунберг, он хотел отметить ее большой вклад в «повышение общественного понимания проблем окружающей среды».