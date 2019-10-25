В честь юной экоактивистки Греты Тунберг назвали новый вид жуков
Новый вид жуков получил название в честь юной активистки движения за сохранение климата Земли Греты Тунберг. Хотя Nelloptodes gretae вряд ли можно назвать похожим на девочку из Швеции. Тело жука короче одного миллиметра. У него нет крыльев и глаз. Однако на голове есть две закрученные антенны.
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С того времени коллекция хранилась там. Изучая ее, Дерби наткнулся на неизвестный вид без имени. Назвав жука в честь Греты Тунберг, он хотел отметить ее большой вклад в «повышение общественного понимания проблем окружающей среды».