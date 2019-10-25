«Наши выборы не подлинные, а подленькие». Активистка из Бреста будет добиваться справедливости в ООН

Брестский областной суд 25 октября рассмотрел жалобу противницы аккумуляторного завода Елены Макаревич на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Елена Макаревич. Фото: Брестская газета

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд оставил жалобу без удовлетворения, посчитав отказ в регистрации правомерным.

17 октября избирательная комиссия Брестского-Восточного округа № 3 отказала Макаревич в регистрации кандидатом в депутаты на основании недостоверных подписей за ее выдвижение. 21 октября Макаревич безуспешно обжаловала это решение в Брестской областной избирательной комиссии.

«Сданные в избирком подписи за Макаревич — подлинные и достоверные. Милиция установила личности «недостоверных» подписантов. Ни один из них не отказался, что подписывался за нашу активистку. Макаревич не зарегистрировали кандидатом в депутаты на основании чистописания и субъективного восприятия проверяющими почерка сборщиков подписей. Например, букву В прочитали как Б», — рассказал Кисляк.

По его мнению, избиркомы толкуют законодательство таким образом, чтобы не регистрировать опасных конкурентов для кандидатов от власти. «Макаревич будет обращаться в Комитет ООН по правам человека, так как нарушено ее право быть избранной на подлинных периодических выборах. В данном случае выборы не подлинные, а подленькие», — заявил правозащитник.

На парламентских выборах выдвинули свои кандидатуры четыре противника завода, зарегистрирован один — Владимир Мороз в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. Помимо Макаревич было отказано в регистрации Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1 и Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2.

Кисляк также обжаловал в областном избиркоме отказ в регистрации. Его жалоба тоже оставлена без удовлетворения. Правозащитник считает, что власти специально не допустили противников завода к дальнейшему участию в избирательной кампании.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.