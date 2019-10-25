Медик назвала четыре пары самых несочетаемых продуктов — вы удивитесь

Бывает так, что продукты при совместном употреблении усиливают действие друг друга, а есть и такие, которые нейтрализуют полезные свойства, значительно снижая питательную ценность. Врач-эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова назвала по просьбе портала medikforum.ru четыре самые неудачные пары, которых лучше избегать.

Фото: foodnews-press.ru

Какао+молоко

Казалось, бы сварить какао с молоком — это классический рецепт, знакомый нам с детства. Но оказалось, что какао лучше варить на воде. Дело в том, что в какао-порошке содержится большое количество щавелевой кислоты, которая мешает кальцию усваиваться. А значит польза от молока снижается.

Белый хлеб+варенье

Такое сочетание обычно идет на завтрак — макая хлеб в вазочку с вареньем или просто делая из этой парочки бутерброд. Но сочетание это неудачное, поскольку белый хлеб — это простые, легкоусвояемые углеводы, а варенье — сахар. Поэтому сочетание белого хлеба с вареньем приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Отруби +молоко

В отрубях содержится фетиновая кислота. Она связывается с рядом минералов, которые присутствует в молоке, образуя нерастворимое соединение. В результате, как из отрубей, так и из молока мы недополучаем питательных веществ.

Курица+печень

Их стоит избегать в одном приеме пищи. Например, салат с курицей и печень в качестве второго блюда. В курице много цинка, в печени — витамина В9, они мешают усваиваться друг другу. К тому, затрудняют процесс переваривания.