Видеофакт. В минском автобусе мужчина вытащил деньги из забытого пассажиром бумажника

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Московский (Минска) райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по факту кражи в минском автобусе.

По данным следствия, неустановленный мужчина во время поездки в автобусе 100-го маршрута в Минске в период с 14:00 по 14:20 26 июля этого года тайно похитил средства из оставленного другим пассажиром бумажника на сумму более 300 рублей.

На изученных следователями записях камер видеонаблюдения запечатлен подозреваемый: мужчина на вид 60-65 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые, на лице борода. Был одет в куртку серого цвета, брюки светлого цвета, в кепке черного цвета.

 

 

Просьба к гражданам, располагающим информацией об изображенном на фотографии мужчине, сообщить по телефонам: 8 (017) 392 97 21, 8 (044) 586 96 25, либо в дежурную часть по номеру 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).
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Тэги: кража автобус Город: Минск

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