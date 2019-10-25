Белгидромет: на следующей неделе похолодает, возможен мокрый снег

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До сих пор нынешняя осень радовала нас непривычно теплой погодой — в октябре такое отмечается впервые за последние 75 лет. До конца недели еще сохранится комфортная погода, но уже в начале следующей — ожидается понижение температуры, а в последние дни месяца придут настоящие холода, вплоть до мокрого снега, утверждают синоптики Белгидромета.

26 октября (суббота) ожидается без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +5 +11°С, максимальная днем +13 +19°С.

27 октября (воскресенье) преимущественно без осадков, лишь днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Днем по северной половине Беларуси местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура ночью +5 +12°С, днем +13 +20°С, по югу до +22°С.

28 октября (понедельник) в отдельных районах страны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +2 +8°С, по югу +9 +10°С; днем +5 +12°С, по юго-востоку до +14°С.

29 октября (вторник) местами по Беларуси кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +1 +6°С, местами 0, -2°С, максимальная днем +3 +10°С.

30 октября (среда) ночью местами, днем по северо-востоку страны кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура ночью -4, +3°С, днем 0, +5°С, по югу до +7°С.

31 октября (четверг) преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура ночью -1 -6°С, днем 0, +6°С, по югу до +8°С.
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Тэги: погода холода

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