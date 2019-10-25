Путин выразил благодарность Музею истории ВОВ в Минске «за сохранение исторической правды»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Благодарности президента РФ музей удостоен «за большой вклад в дело сохранения памяти и исторической правды о победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев передал благодарность директору музея Владимиру Воропаеву 25 октября во Дворце культуры профсоюзов, где прошли торжества, посвященные 75-летию музея истории Великой Отечественной войны.

Еще одна благодарность музею была выражена от имени Министерства иностранных дел России и посольства РФ в Беларуси.