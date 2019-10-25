Брестский блогер-цветовод раздал прохожим 50 букетов хризантем

Брестский инстаблогер Кирилл Кветка, на чей аккаунт подписано почти 5,5 тысяч человек, в пятницу, 25 октября, снова вышел на улицы города, чтобы подарить прохожим цветы.

Кирилл Кветка. Фото: газета "Заря"

«Я раздал пятьдесят букетов хризантем — конечно, не таких больших, как в прошлом году, — рассказал Zarya.by Кирилл. — Год назад я собрал всего десять цветочных композиций, а в этом захотелось порадовать как можно больше брестчанок яркими осенними красками, поэтому размеры букетов получились немного скромнее».

Все хризантемы — между прочим, 15 сортов! — Кирилл вырастил сам. Парень увлекается садоводством с раннего детства, выращивает не только цветы, но и ягоды, фрукты, овощи. Отдельного внимания заслуживает его солидная коллекция винограда — более сорока сортов, а также лилейников. Он даже вывел собственный сорт этого цветка, который назвал «Кветка Кирилла».

Начинающий селекционер — первокурсник экологического факультета Брестского государственного технического университета, и свое будущее планирует связать исключительно с растениями.