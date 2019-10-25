Авиакомпания «МАУ» больше не будет летать по маршруту Киев — Минск
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 16 ноября прекращает полеты по маршруту Киев — Минск.
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Авиакомпания оптимизирует свою систему полетов «с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации».
«Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности», — отмечает «МАУ».
«Международные авиалинии Украины» летали из Минска в Киев (аэропорт Борисполь) дважды в день, отмечает БелаПАН.