Авиакомпания «МАУ» больше не будет летать по маршруту Киев — Минск

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 16 ноября прекращает полеты по маршруту Киев — Минск.

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Как отмечается в сообщении авиакомпании, «МАУ» прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу в связи с отрицательной рентабельностью.

Авиакомпания оптимизирует свою систему полетов «с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации».

«Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности», — отмечает «МАУ».

«Международные авиалинии Украины» летали из Минска в Киев (аэропорт Борисполь) дважды в день, отмечает БелаПАН.